ورشات الصيانة تعيد تأهيل الآبار وشبكات المياه في بلدة إبطع بريف درعا

أعادت ورشات الصيانة في مؤسسة مياه الشرب في محافظة درعا تأهيل الآبار وشبكات المياه داخل بلدة إبطع لتأمين مياه الشرب وذلك بعد انتهاء جميع المظاهر المسلحة فيها.

رئيس دائرة الكهرباء والميكانيك في مؤسسة مياه درعا المهندس عوض الزامل أوضح في تصريح له أن “المؤسسة باشرت بإعادة تأهيل 6 آبار مياه صالحة للشرب وتزويدها بمجموعات توليد ذات استطاعة عالية ولوحات تحكم وأكبال رباعية ومحروقات”.

وقال الزامل إن “المؤسسة تجري عمليات تعقيم للآبار وتحليلها للتأكد من سلامتها”، مؤكدا أن “ورشات العمل والصيانة جاهزة للعمل على مدار الساعة لتلبية حاجات المواطنين من مياه الشرب”.

وأبدى عدد من أهالي البلدة “ارتياحهم وفرحتهم لعودة الأمن والخدمات لهم بعد المعاناة والمصاعب التي واجهوها في السنوات الماضية”، مشيرين إلى أن “الأهالي مستعدون لمساندة الدوائر الخدمية في أعمالها في الوقت الذي بدأت فيه إبطع كغيرها من البلدات التي عاد إليها الاستقرار تتلمس حياة جديدة بعيدا عن الإرهاب والخوف”.