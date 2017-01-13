ورشات الصيانة دخلت نبع الفيجة واتفاق شامل في وادي بردى قيد التنفيذ (صور)

خاص – البعث ميديا – بلال ديب:

دخلت عصر اليوم ورشات مديريات محافظة ريف دمشق ووزارة الموارد المائية المتواجدة في وادي بردى باتجاه نبع الفيجة لمباشرة أعمال الصيانة والإصلاح لما تم تخريبه من قبل الإرهابيين الذين تحصنو بنبع الفيجة خلال الشهر الماضي مستخدمين النبع ورقة ضغط على مدنيي دمشق وضواحيها لعرقلة تقدم الجيش العربي السوري الذي اراد استعادة منطقة وادي بردى وأهاليها من ايدي الارهابيين.

وفي التفاصيل وبعد جولة المفاوضات خلال الايام الماضية تم امس ليلا رفع العلم على نبع الفيجة مع الاستمرار بالتسويات في قرى وادي بردى منذ يومين سابقين ونزل اليوم الإرهابيين من المغارات والمخابئ، بعد مغادرة المسلحين الغرباء نتيجة ضغط مسلحي المنطقة والأهالي لانهاء عرقلة التسوية واستأنفت عملية التفاوض بين الدولة وممثلي المجموعات المسلحة.

وفي تصريح خاص للـ”البعث ميديا” نفى الرفيق منير أبو كحلة رئيس اللجنة الأمنية في قدسيا الأنباء التي تتحدث تبثها بعض الوسائل الإعلامية المغرضة عن استهداف ورشات الصيانة التي دخلت لإصلاح التخريب الحاصل بنبع الفيجة.

اليوم تم دخول ورشات الى نبع الفيجة لمباشرة عمليات الاصلاح، وخلال الايام القادمة البدء بتسليم السلاح الثقيل والمتوسط والخفيق، بالتزامن مع ذلك سيتم نقل مسلحي النصرة ومن لا يرغب بالتسوية الى ادلب.

وتتم متابعة تسوية الاوضاع للمسلحين الراغبين بالبقاء، ونموذج وادي بردى مشابه لبقية المناطق، ولا صحة للأحاديث التي تبث بعملية تهجير او تغيير ديموغرافي.