ورشات جديدة لمشروع بيت المونة في الحسكة بمرحلته الثالثة

اختتم اليوم تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع بيت المونة لإنتاج المواد الغذائية في مدينة الحسكة والتي استمرت لمدة سبعة أشهر.

وذكر مدير المشروع محمد الحسن أن المشروع نفذ بالتعاون بين جمعية المودة الخيرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويؤمن 68 فرصة عمل معظمها مخصصة للنساء الأرامل ومعيلات الأسر في عدد من أحياء مدينة الحسكة ومدينة الدرباسية وذلك بعد اتباعهن دورات تدريب مهنية.

وأوضح الحسن أنه جرى خلال فعاليات مشروع بيت المونة إنتاج كميات من مختلف أنواع المواد الغذائية والوجبات الجاهزة والمعجنات وغيرها وطرحها للبيع عبر منافذ معتمدة في مدينتي الحسكة والدرباسية وعن طريق البيع المباشر في مقر الجمعية.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع في الفترة المقبلة وسيتم خلالها افتتاح ورشات جديدة في بلدتي تل تمر وأبو راسين بريف الحسكة الشمالي الغربي إضافة إلى 5 مراكز تدريبية وإنتاجية في أحياء مدينة الحسكة مع زيادة عدد العاملات في المشروع وإضافة خطوط إنتاجية جديدة.

ويتضمن المشروع توزيع أدوات وتجهيزات ومعدات لإنتاج المواد الغذائية عبر ورشات صغيرة في المنازل