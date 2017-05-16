ورشات عمل بحماة للتوسع في زراعة الفطر الزراعي

نفذ فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بحماة منذ مطلع الشهر الجاري 4 ورشات عمل في مختلف مناطق المحافظة حول أهمية زراعة الفطر الزراعي والجدوى الاقتصادية منه.

وأوضح مدير فرع المؤسسة المهندس موفق العبود في تصريح له اليوم أنه تم تنظيم هذه الورشات بالتعاون مع اتحاد فلاحي المحافظة في الروابط الفلاحية بحماة ومصياف ومحردة وسلمية ولاقت إقبالا “جيدا” من الفلاحين. مبينا أن فنيي الفرع نفذوا بيانات عملية عن عملية إنتاج الفطر الزراعي وتقديم كل المعلومات للمشاركين في هذه الورشات والإجابة عن استفساراتهم.

ولفت إلى أن هذه الورشات تأتي ضمن قرارات وتوجهات الحكومة في إيجاد فرص عمل جديدة وتحسين دخل المواطنين، وذلك من خلال إيجاد مصادر جديدة للدخل تكون غير مكلفة ودورة الإنتاج فيها قصيرة. مشيرا إلى أن الفطر الزراعي يعتبر من المحاصيل ذات المردود المادي الجيد والتي تتميز بأنها لا تحتاج إلى إمكانات مادية وفنية وتقنية كبيرة ودورة الإنتاج فيها قصيرة لا تتجاوز الـ 45 يوما.

وبدأت تجربة زراعة الفطر الزراعي لأول مرة في منطقة الغاب بحماة منذ أكثر من 7 سنوات.