ورشات متخصصة لتحسين المظهر الجمالي لساحات وأجنحة معرض دمشق الدولي

تتوزع على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق هذه الأيام ورشات عمل متنوعة تهتم بالعناية بالمساحات الخضراء ودهان وتنسيق ديكورات الأجنحة والأبنية وتخديم المكان استعداداً لافتتاح معرض دمشق الدولي بدورته الستين المقررة في السادس من أيلول القادم.

ويأخذ كل عامل دوره ومهامه ضمن خطة التجهيز والاستعدادات التي تشرف عليها إدارة المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية.

وأوضح منير الحاج علي رئيس قسم الخدمات والزراعة في المدينة أن العناية بالمساحات الخضراء تلقى اهتماماً كبيراً كونها الواجهة البصرية والمظهر الجمالي للمكان على اتساع مساحته، مبيناً أن العمل يتضمن تدعيم بعض النباتات والمتابعة الدائمة من سقاية وتعشيب وتجميل بعض المواقع.

وأشار الحاج علي إلى أن ورشة الزراعة تتألف من 25 عاملاً بين موظفي المؤسسة وكادر من الإسكان العسكري.

ويقضي العامل يوسف ساعات دوامه الست في العناية بالمزروعات المحيطة ببحيرات المدينة والاهتمام بمظهرها معرباً عن سعادته بهذا العمل لأنه يساهم في تزيين المكان وامتاع الزائرين.

وتبلغ مساحة المسطحات الخضراء في مدينة المعارض الجديدة 40 ألف متر مربع منها 10804 أشجار و 3618 شجيرة ونباتات مزهرة ونباتات تحديد. إضافة إلى 7900 نبتة حولية و20 ألف حوض مزروع.

وتستدعي التحضيرات والاستعدادات الجهود المكثفة والعمل المضاعف على كافة المجالات ويبين بلال مشهدية رئيس قسم “البخ والديكورات” أن ورشته المكونة من 8 عمال بدأت تكثيف الجهود ووضع المناوبات الليلية لإنجاز المطلوب بالوقت المحدد، لافتاً إلى الانتهاء من إنجاز مبنى الإدارة والجناح السوري إضافة إلى مركز الصحفيين وسوق البيع ومركز رجال الأعمال.

وتقدر مساحة مركز رجال الأعمال الدائم ب2725 متراً مربعاً ومساحة المركز الصحفي الدائم ب 2725 متراً مربعاً.

وكأحد جوانب تخديم المدينة والعناية بمظهرها اللائق يعمل فريق مختص بالنظافة مكون من 150 عاملاً بحسب المشرفة ليال الدله، مشيرة إلى أن العمل اليومي الذي يقوم به عمال النظافة بوتيرة متصاعدة يبلغ ذروته خلال المعرض.

وتبلغ المساحة الإجمالية لمدينة المعارض الجديدة مليونا ومئتي ألف متر مربع وهي تعادل ثلاثة عشر ضعفاً لمساحة مدينة المعرض القديم.

وكانت الدورة الأولى من معرض دمشق الدولي أقيمت في عام 1954 واستمر انعقاده بشكل سنوي حتى عام 2011 ليتوقف لمدة 5 سنوات بسبب الحرب على سورية وأعيد افتتاح دورات المعرض في عام 2017 بالدورة رقم 59.