ورشة تدريبية لأعضاء مجالس الوحدات الإدارية المنتخبة بالسويداء

محاور متعددة غطتها ورشة العمل التدريبية التي أقامتها وزارة الإدارة المحلية والبيئة لأعضاء مجالس الوحدات الإدارية المنتخبة في محافظة السويداء على مدى يومين تشمل بعضا من جوانب عملها المتعلقة بإدارة واستثمار الأراضي والعقارات ضمن حدودها الإدارية والقوانين والتشريعات الناظمة للعمل الورشة التي اختتمت أعمالها اليوم في مبنى المحافظة تأتي حسب القائمين عليها استكمالا لورشة سابقة في إطار برنامج تدريبي نوعي يشمل كل المحافظات بمشاركة عدد من الوزارات المعنية كالأشغال العامة والإسكان والزراعة والسياحة والتنمية الإدارية والموارد المائية إضافة إلى هيئة تخطيط الدولة حيث تغطي محاوره جميع جوانب عمل الوحدات الإدارية بهدف بناء قدرات أعضائها الجدد وتطوير مهاراتهم الفنية والقانونية والإدارية وإعداد الخطط التنموية على مستوى جميع الوحدات الإدارية بما يحقق تحسين أدائها وتمكينها من أداء دورها التنموي والخدمي خلال الدورة الانتخابية.

وكان البرنامج التدريبي بدأ بورشة عمل تدريبية بعنوان قانون الإدارة المحلية واستثمار أملاك الوحدات الإدارية خلال يومي الأربعاء والخميس 31-10 و1-11-2018 بمشاركة وزارتي السياحة والزراعة واستهدفت أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة ومجلس مدينة مركز المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية.