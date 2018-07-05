ورشة حوارية حول مشروع تطوير عمل المنظمات غير الحكومية

أقيمت أمس في فندق سفير حمص ورشة حوارية حملت عنوان “مشروع تطوير عمل المنظمات غير الحكومية” تناولت نتائج مسح المنظمات غير الحكومية في حمص بعد إنجاز المسح في دمشق وحماة.

وقدم عدد من رؤساء الجمعيات والمؤسسات الأهلية مقترحاتهم بخصوص التحديات التي تواجه عمل المجتمع الاهلي ومعطيات الواقع في كل مرحلة بهدف النهوض والارتقاء بالاداء وتصويب المسارات في العمل المجتمعي مؤكدين مواصلة البذل والعطاء لتحقيق التميز دعما لانتصارات جيشنا وتضحيات شهدائنا.

وذكرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري أن المسح يسهم في فهم خصوصية العمل الاهلي لكل محافظة وتأثره بظروف الحرب مشيرة إلى أن إنجاز المسح سيشكل بداية المسار العملي للتشاركية بين الوزارة والمنظمات لتصويب المسار وإعطاء الدعم للمنظمات الفاعلة ومعالجة الأقل فعالية.

وبينت قادري أنه من خلال الخرائط التفاعلية سيتم توجيه النشاط للأماكن الأكثر احتياجا والوصول إلى قاعدة عملية مؤسساتية تمكن الوزارة من متابعة عمل المنظمات سواء على مستوى دعمها وتسهيل عملها أو على مستوى ضبطها.

من جانبه أشار طلال البرازي محافظ حمص إلى أهمية التجربة بالنظر إلى نتائجها وأهدافها الرامية لتطوير العمل بالمؤسسات والمنظمات غير الحكومية لافتا إلى دور هذه المنظمات في تحقيق النهوض تنمويا واجتماعيا ودعم الحالات الإنسانية في ظل الظروف الحالية.

مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل بحمص سمر السباعي عرضت النتائج التي توصل إليها المسح الذي شمل 53 بالمئة من المنظمات وأظهر فاعلية 84 بالمئة منها بينما 16 بالمئة متوقفة.

سعيد مصطفى رئيس نادي العطاء السوري أشار إلى أهمية الورشة التي تضم مختلف الجمعيات الأهلية بالمحافظة لتوصيف واقع العمل الأهلي والنهوض به وفقا للقوانين والأنظمة لتخديم كل شرائح المجتمع بالمحافظة.