ورشة عمل في طرطوس حول تعزيز الدور التنموي للوحدات الإدارية

بمشاركة عدد من المختصين في التنمية الإدارية أقامت وزارة الإدارة المحلية والبيئة أمس ورشة عمل لرؤساء الوحدات الإدارية في محافظة طرطوس تركزت حول اهمية تعزيز الدور التنموي لهذه الوحدات، تناولت أهمية تنمية الاقتصاد المحلي ودور المناطق الصناعية في تعزيز الدور التنموي للوحدات الإدارية واستثمار أملاكها وتحسين إيراداتها وتنمية المهارات القيادية.

وبينت مدير التنمية الإدارية في الوزارة أريج بلال أن الهدف من الورشة تعزيز الدور التنموي للوحدات الإدارية في المحافظة بالتكامل مع الدور الخدمي من خلال وضع خطة عمل وفق طرق علمية وإمكانية تقديم أفكار لمشاريع تنموية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع بالتنسيق بين المحافظة والوزارة وتأمين التمويل اللازم لها وتحفيز رؤءساء الوحدات الإدارية وتشجيعهم لإطلاق المبادرات ورفع مؤءشرات التنمية بما ينعكس بشكل إيجابي على المواطنين.

في حين تحدث ممثل وزارة التنمية الإدارية خالد سنيور عن آليات التحفيز وكيفية التواصل مع الناس والتعامل معهم مشيرا إلى أهمية الدور القيادي لرؤساء الوحدات الإدارية في ظل الظروف الراهنة وضرورة التوسع للوصول إلى لغة إدارية موحدة مشتركة بين المحافظات ووزارة الإدارة المحلية مبينا أن هذه الخطة ستكون رائدة في مشروع إعادة البناء.

بدوره أشار علي بلال من مديرية التنمية الإدارية بالوزارة إلى دور المناطق الصناعية في التنمية المحلية ومساهمتها في توظيف رؤوس أموال المحافظة وتأمين فرص عمل واستثمار للمجتمع المحلي وخاصة المشاريع الإنتاجية المدرة للدخل إضافة إلى مساهمتها في حماية البيئة.

كما بين مدير التخطيط في وزارة الإدارة المحلية مدين دياب أن الهدف الأساسي من تعزيز أداء الوحدات الإدارية هو تنمية الاقتصاد المحلي لأن الوحدات الإدارية هي الحاضنة الأساسية للاستثمار والمطلوب منها تأسيس قاعدة بيانات وتوثيق المشاريع الموجودة لديها والعمل على جذب المشاريع المدرة للدخل.