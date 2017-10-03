ورشة عمل لتحسين النظام العمراني بطرطوس

أكد المشاركون في ختام فعاليات ورشة العمل التي أقامتها محافظة طرطوس ومجلس المدينة تحت عنوان “المخطط التنظيمي ونظام ضابطة البناء بين الواقع والمستقبل” اليوم ضرورة إيجاد نظام عمراني تفاعلي ضامن لحياة مستدامة مرفود بواقع اقتصادي كفؤ والعمل على إيجاد صيغ اقتصادية مكانية للمستقبل تبنى على استثمارات كبيرة تؤدي إلى وفورات اقتصادية.

وأوصى المشاركون في الورشة التي أقيمت في صالة طرطوس القديمة بإيجاد فرص عمل ملائمة وضمان توضع المنشآت والمشيدات العامة والطرقات ومختلف الفعاليات الخدمية في مكانها اللازم لضمان تحقيق الغاية منها وضمان الاستدامة البيئية وترشيد استهلاك الطاقة مبينين ضرورة إحداث وإصدار قرارات لتطوير الواقع العمراني ومراجعة بعض القوانين والتشريعات والبلاغات والتعاميم وإعطائها المرونة الكافية لتواكب التطور السريع.

وأشاروا إلى أهمية تنفيذ توجيهات المشروع الوطني للإصلاح الإداري ومواكبة عملية التسارع في متطلبات احتياجات المواطنين واعتماد التوسع الشاقولي في إطار محدودية مساحة المخطط التنظيمي للمدينة وإنشاء مراكز تجارية جديدة فيها وإحداث ضواح سكنية ذات مزايا عمرانية تنافسية.

وطالبوا بتأمين منطقة سكن جامعي مع الخدمات المرافقة لطلاب جامعة طرطوس ووضع خطة عمل لمعالجة مناطق المخالفات الجماعية وفق القانون رقم 23 للعام 2015 ووضع برنامج زمني لمراحل تطبيقه يكون ملزما ومراجعة بنود نظام ضابطة البناء المصدق للمدينة وفق المقترحات المقدمة إلى ورشة العمل واقتراح التعديلات الضرورية له والإسراع بإقرار نظام عمراني للواجهة البحرية للكورنيش البحري.

وركزت فعاليات ورشة العمل التي انطلقت أمس الأول على العديد من المحاور المتعلقة بتطوير المخطط التنظيمي لمدينة طرطوس ومعالجة المخالفات الجماعية والارتقاء بالواقع العمراني وتطوير التشريعات الناظمة له.