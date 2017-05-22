“ورقة سياسية” في دار البعث: ترامب في السعودية/ سيناريوهات اليوم التالي

ثلاثة سناريوهات ربما تختصر نتائج ما يمكن أن تصل إليه زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السعودية. ففي هذه الزيارة التي خرقت التقاليد الخاصة بالرؤساء الأميركيين بعد توليهم الرئاسة الذين عادة ما يبدأون جولاتهم من بريطانيا أو القارة الأوروبية، سعى مستضيفيه من آل سعود إلى إضفاء “طابع إمبراطوري” عليها مستعرضين فيها كل ما لديهم من ذهب ونفط وتأخر. خرق آل سعود التقاليد الإسلامية لمساعدة الأميركي على الظهور بمظهر “المتسامح” دينيا كي ينسى العالم قرارات المنع بحق المسلمين التي خرجت بها إدارة ترامب بعد أيام فقط من توليه الرئاسة . وفي الرياض، منح ترامب 36 دقيقة ليلقي على الحضور خطاب صاغه مهندس “قرارات المنع” ذاته ستيفن ميلر.

خطاب ترامب حمل عناوين محددة، أولها إبقاء إيران في موقع العدو مع إبقاء الباب مواربا للتغيير في حال غيرت إيران سياساتها، أما سورية فقد بقيت في الخطاب “ساحة صراع” دون إهمال الدعوة للتعاون مع ما أسماه “الدول المسؤولة”، ورغم ملايين الدولارات التي قبضها هو وعائلته من الزيارة لم يعد الرئيس الأميركي الدول التي حضرت الاجتماع بتصفية الإرهاب ملقيا المسؤولية المباشرة عليهم بـ”طرد” الإرهابيين دون أن يتطرق إلى حقيقة تمويل وتسليح السعودية لهؤلاء الإرهابيين، أما فلسطين المحتلة، فلم تحصل سوى على مقاربة “بروتوكولية” في الخطاب المذكور، وبقي النفاق سيد الخطاب العتيد.

السناريوهات المحتملة، بحسب “ورقة سياسية” قدمها الدكتور وضاح الخطيب، مدير “المركز الوطني للأبحاث واستطلاع الرأي “في دار البعث، هو أن يكون الهدف من الزيارة والضجيج الهائل الذي رافقها إعلاميا سوى تشتيت الانتباه عن المأزق الداخلي الذي يواجهه ترامب، وهو السيناربو الأول، خاصة لجهة تبعات قضية إقالة مدير FBI السابق وما قد يتكشف عنها من أسرار وكذلك موضوع العلاقة مع روسيا. في حال تحقق هذا السيناربو فإنه من غير المتوقع أن يحدث تغيير في المقاربة الأميركية تجاه سورية والمنطقة، حيث سيستمر اتباع سياسة “الاحتواء المزدوج” من قبل الأميركي، مع استمرار التفاوض مع الروس على تقاسم النفوذ إقليميا وعالميا.

في السيناربو الثاني، تبدو الأوضاع متجهة إلى التسخين قليلا، فقد يكون الهدف من الزيارة هو العودة القوية للأميركي إلى المنطقة بعد سنوات من “التريث الأوبامي”، إذ تحمل الزيارة احتمالات استمرار التعبئة الدينية والطائفية في المنطقة، من التمهيد بداية لخلق حلف “طائفي” ضد إيران، وقطع الطريق على التمدد الروسي، إضافة إلى احتمال تكرار الاعتداءات الأميركية “المحدودة” على الجيش العربي السوري بهدف قطع الجسر البري الذي يصل طهران ببغداد ودمشق وبيروت. ولا يهمل هذا السيناربو احتمال حدوث مواجهة “محدودة” مع إيران في الخليج يتم دفع جانبي الخليج تجاهها بهدف التوصل إلى مرحلة يمكن التفاوض فيها على إعادة ترتيب المنطقة وقواها.

وفي حين توصلت النقاشات الدائرة في الحلقة إلى تساوي السناربو الأول والثاني في الأرجحية، اعتبر الثالث “سيناربو يوم القيامة” مستبعدا نسبيا، إذ يقوم على إعادة تشكيل “المنطقة” بالنار، بشكل يخدم فقط الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي، ويقوم على ضرب إيران وسورية عسكريا، عبر اجتياح أميركي عربي تركي لأراضيها من الجنوب والشمال، وكذلك ضرب حزب الله في لبنان. الأرجحية الضعيفة لحدوث هذا السيناريو تتأتى من كون المنطقة غير معزولة عن العالم وأي حرب فيها تتعدى المستوى الحاصل حاليا سيكون له ارتدادات سلبية جدا على الاقتصاد العالمي وإن كان هناك إمكانية لانتعاش الاقتصاد الأميركي منها كما هو عادته في الاستفادة من الحروب الخارجية، ومن غير الوارد حدوثه إلا في حال تفاقمت الأزمة الداخلية في وجه ترامب ما قد يدفعه إلى خيارات مجنونة تكون الحرب أولها لتحييد أعدائه في الداخل الأميركي.

البعث ميديا || خاص