وزارة الأشغال توقع مذكرة تفاهم مع شركة روسية في مجال الإنشاءات

وقعت وزارة الأشغال العامة والإسكان مذكرة تفاهم مع شركة “ستروي اكسبيرت الروسية” للتعاون في مجال الإنشاءات العامة وتنفيذ المشاريع السكنية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات “تقنيات التشييد السريع “أنظمة البناء الموحد” واستراتيجيات تنفيذ وصيانة الإنشاءات العامة واستراتيجيات تخطيط وتمويل وتنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي والشبابي ومختلف أصناف السكن الهادفة إلى تحسين ظروف عيش المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود.

كما تهدف المذكرة إلى تحسين جودة وسرعة إنجاز المنتج الإسكاني والتطوير والاستثمار العقاري وسيدعم الجانبان من خلالها تعزيز فرص التبادل التجاري ضمن مجالات مواد وتجهيزات وآليات البناء والتي من شأنها تلبية احتياجات البناء والتشييد في كلا البلدين وإقامة شراكات استراتيجية لتنفيذ مجالات التعاون إضافة إلى تشجيع التواصل بين المقاولين وشركات المقاولات والمهتمين بقطاع البناء والتشييد وصناعة البناء من القطاعين العام والخاص.

وأعرب وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس عن أمله بأن تكون المذكرة بداية للتعاون الفعال بين الجانبين مشيرا إلى أنه من الممكن أن يكون عبر توريد الآليات وتبادل الخبرات والمعلومات حول فرص العمل التي تسهم بارتقاء العلاقات بين سورية وروسيا إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بينهما.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الروسية دينيس موتوز جاهزية الشركة لتنفيذ وتمويل مشاريع سكنية وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بمذكرة التفاهم مبينا أنه سيتم تشكيل الفريق التنفيذي الخاص بهذه المذكرة.

بدوره أكد مدير الشركة بالشرق الأوسط ربيع الموسوي أن الشركة لديها الرغبة الكاملة لفتح وتوسيع آفاق التعاون في مختلف أعمال ونشاطات الوزارة.

حضر توقيع مذكرة التفاهم معاونا وزير الأشغال العامة والإسكان ومديرو التخطيط والتعاون الدولي والعلاقات العامة.