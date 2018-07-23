وزارة الأوقاف الفلسطينية: انهيار في سور الأقصى ناتج عن حفريات الاحتلال

حذر وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية يوسف ادعيس من خطورة الحفريات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي أسفل المسجد الأقصى المبارك وحوله داعيا منظمة “اليونيسكو” إلى العمل الجاد والسريع لحماية المسجد من اعتداءات الاحتلال.

ونقلت وكالة وفا الفلسطينية عن ادعيس قوله: إن سقوط إحدى حجارة حائط البراق الحائط الغربي للمسجد الأقصى تطور خطر يجب أن ينظر له بجدية بالغة لافتا إلى أن الحفريات الإسرائيلية اليومية أسفل الأقصى وحوله ستكون لها انعكاسات خطرة على بنية المسجد وعلى أسسه وأسواره والتي ظهرت إحدى نتائجها اليوم.

وأشار ادعيس إلى أن ما حصل في سور الأقصى اليوم قد يتطور إلى ما هو أكثر خطورة ما يشكل تهديداً لهذا المعلم الديني الحضاري الذي تعمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي باستمرار على هدمه مطالبا لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونيسكو” بالوقوف أمام هذا الحادث الخطر.

وكانت “اليونيسكو” قررت في الثالث والعشرين من حزيران الماضي إبقاء مدينة القدس المحتلة وأسوارها مدرجة على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر مطالبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالكف عن الانتهاكات التي من شأنها تغيير الطابع المميز للمدينة.