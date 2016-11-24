وزارة الإعلام تتضامن مع الإعلام الروسي ضد قرار البرلمان الأوروبي

أدان وزير الإعلام محمد رامز ترجمان تبني البرلمان الأوروبي قرارا بشأن مواجهة وسائل الإعلام الروسية من بينها وكالة “سبوتنيك” وقناة “RT”.

وقال ترجمان في تصريح لـ”سبوتنيك”: “هذا إجراء تعسفي وانتهاك صارخ للقوانين الإعلامية وحرية العمل الإعلامي بحق وكالة “سبوتنيك” وقناة “روسيا اليوم” “RT”، وهذا الإجراء يعد استمرارا للنهج القمعي وسياسة كتم الأفواه لكل الأصوات الحرة والمؤسسات الإعلامية التي تنشر الحقيقة وتوفر مساحة حرة للتعبير وبمهنية عالية”.

وقال ترجمان: “نحن اليوم في وزارة الإعلام نؤكد على تضامننا مع “سبوتنيك” و”RT”، وكما قلنا سابقا “هنا القاهرة من دمشق” إبان العدوان الثلاثي على مصر ووقف بث إذاعة القاهرة، نقول اليوم “هنا وكالة سبوتنيك من دمشق”.. و”هنا روسيا اليوم من دمشق”، إنهم شركاء حقيقيون في قول الكلمة الصادقة ونقل الصورة الحقيقية”.

وأضاف: أن هذا الأمر ليس بجديد على الدول الغربية التي مارست مثل هذا النوع من سياسة كتم الأفواه على القنوات الفضائية السورية الرسمية وعلى قناة “المنار” اللبنانية، أي أنها كلما شعرت بأن هناك صوتا صادقا ينقل الحقيقة في هذا الفضاء تسرع لإسكات هذا الصوت”.