وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تعلن أسماء المقبولين بمسابقتها

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أسماء المقبولين للتقدم إلى المسابقة التي أعلنت عنها في أيار الماضي لتعيين عدد من الأشخاص من الفئة الأولى والثانية في الوزارة والجهات التابعة لها.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أنها ستحدد لاحقاً موعد الامتحان التحريري ومكان التقديم فيما يمكن للراغبين الإطلاع على قوائم أسماء المقبولين على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وكانت الوزارة أعلنت في الـ 17 من أيار الماضي عن حاجتها لتعيين 138 شخصاً من الفئة الأولى حملة الإجازة في الاقتصاد والحقوق والأدب الانكليزي والفئة الثانية من حملة المعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية والشهادة الثانوية العامة.