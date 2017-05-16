وزارة التربية: امتحانات التعليم الأساسي تسير بشكل جيد

واصل طلاب التعليم الأساسي امتحاناتهم للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2017 بتقديم مادة العلوم والصحة.

وبين الدكتور عمر أبو عون الموجه الأول لمادة العلوم أن الامتحانات سارت بشكل جيد ولم ترد أي شكوى أو ملاحظة أو استفسار عن الأسئلة لافتاً إلى أنها كانت واضحة تتميز بالدقة العلمية وتراعي جميع المستويات من “الفهم والتطبيق والتحليل والتركيب”.

وأشار أبو عون إلى أن نسبة الأسئلة الاختيارية كانت 40 بالمئة والموضوعية 60 بالمئة والأسئلة شاملة لمواضيع الكتاب والرسوم واضحة والأسئلة ملائمة للوقت المخصص للامتحان.

من جهته لفت بشار مهنا الموجه الأول لمادة الفيزياء والكيمياء إلى أن الأسئلة جاءت موضوعية واضحة متدرجة تراعي جميع المستويات ومستويات الطلاب وشاملة للمنهاج الدراسي ولم ترد أي شكوى عن العملية الامتحانية.

وأوضح عبد الحكيم الحماد معاون وزير التربية أن الوزارة تقوم بشكل دائم بكل الإجراءات المناسبة للتاكد من سير العملية الامتحانية بشكلها الصحيح لافتا إلى أنه تم إنهاء تكليف الموجهين الاختصاصيين لمادة الجغرافيا “تمام عيسى ومحمد خليل” وموجه مادة التاريخ “ديب زين الدين” لعدم توخي الدقة العلمية والإهمال في مهامهم وجاءت هذه القرارات بسبب الخطأ في أحد أسئلة امتحان مادة الجغرافيا مشيراً إلى أنه تمت معالجة هذا الموضوع وفق الأصول.