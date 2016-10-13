وزارة التربية تصدر أسماء الموجهين والمدرسين المتأهلين للأولمبياد العلمي

أصدرت وزارة التربية وهيئة التميز والإبداع أسماء المتأهلين إلى اختبارات المرحلة النهائية على مستوى القطر للأولمبياد العلمي السوري لموجهي ومدرسي الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء والمعلوماتية لعام 2016.

وأوضحت الوزارة في إعلان لها الاختبارات ستقام صباح يوم الأحد الـ 23 من الشهر الجاري في جامعة دمشق.

وبدأت المرحلة الأولى من الاختبارات النظرية للاولمبياد العلمي التي يتنافس فيها850 مدرسا ومدرسة الأحد الماضي ضمن أربعة مراكز في دمشق وحمص وحلب واللاذقية.

وكانت هيئة التميز والإبداع فتحت باب التسجيل في منافسات الاولمبياد العلمي الثالث للمدرسين أمام جميع مدرسي ومدرسات التعليم الثانوي من كل المحافظات اختصاص الرياضيات والفيزياء والكيمياء والمعلوماتية وعلم الأحياء بين الـ 18 والـ 29 من أيلول الماضي.