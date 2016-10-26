وزارة التربية تعلن أسماء المقبولين في السنة الأولى بمعاهدها

أعلنت وزارة التربية أسماء المقبولين في السنة الأولى بمعاهد التربية الرياضية في دمشق وحلب ودير الزور والحسكة للعام الدراسي 2016 2017 للتعليم العام مباشر أبناء معلمين تفوق دراسي دورة 2016 من حملة الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والمتفوقين رياضياً من حملة الشهادة المهنية الفنون النسوية -المهنية التجارية -المهنية الصناعية ويستمر التسجيل حتى الثالث من شهر تشرين الثاني.

كما مددت التربية الفترة المحددة لقبول الأوراق الثبوتية لخريجي كلية تربية جامعة الفرات بفروعها الثلاثة شعبة- معلم صف ملتزم للدورات الفصلية الثلاث الأولى-الثانية والإكمال للعام الدراسي 2013-2014 الذين تم فرزهم إلى المحافظات ولم تمكنهم الظروف الراهنة من تقديم أوراق تعيينهم خلال المدة القانونية لمدة ثلاثة أشهر أخيرة اعتبارا من تاريخه.

وطلبت الوزارة من الخريجين المذكورين مراجعة مديريات التربية للتقدم بأوراق تعيينهم خلال الفترة المحددة.