وزارة التعليم العالي تصدر مفاضلة «الموازي» للثانوية المهنية

أصدرت وزارة التعليم العالي مفاضلة التعليم الموازي لحملة الشهادة الثانوية المهنية السورية دورة عام 2016.

وبينت الوزارة في إعلان لها أن موعد التقدم إلى مراكز التسجيل يبدأ من صباح يوم الاثنين 17 الشهر الجاري ويستمر حتى 24 منه، مبينة أن مراكز التسجيل المعتمدة تتوزع في كليات الهندسة الميكانيكية والكهربائية والطب البشري والزراعة والمعهد التقاني الهندسي ومعهد الرصد الزلزالي بدمشق، وكليات التربية في درعا والسويداء والقنيطرة والمعهد التقاني الطبي بالنبك.

وكانت وزارة التعليم العالي حددت موعد تقديم الطلبات إلى مفاضلة التعليم الموازي للفرع العلمي عدا الاختصاصات الطبية للعام الدراسي 2016-2017، اعتبارا من السادس عشر من الشهر الجاري وحتى العشرين منه وذلك في المراكز المعتمدة بجامعات دمشق وحلب وتشرين والبعث والفرات وحماة وطرطوس.