وزارة الثقافة تفتتح مركزين ومعهدين للثقافة في سجن دمشق

افتتحت وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة الداخلية مركزين ثقافيين ومعهدين للثقافة الشعبية في قسمي السجن للرجال والنساء، وذلك سعياً لإعادة تأهيل نزلاء سجن دمشق المركزي وإعادة دمجهم ضمن المجتمع.

وفي تصريح له، أوضح مدير المراكز الثقافية بوزارة الثقافة بسام ديوب أنه تنفيذا لمذكرة التفاهم مع وزارة الداخلية تم إحداث هذين المركزين اللذين يضمان مكتبتين تحتويان 2000 كتاب من إصدارات الهيئة العامة السورية للكتاب إضافة لتزويدهما بأفلام حديثة من إنتاج المؤسسة العامة للسينما.

وخلال افتتاح المراكز قامت مديرية تعليم الكبار والتنمية الثقافية بتخريج دورة محو أمية لنزيلات السجن كما قدمت مديريات تابعة لوزارة الثقافة عروضا منوعة.