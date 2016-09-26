الأمن الإسباني يلقي القبض على متهمين بدعم «داعش»

أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية اليوم الاثنين، عن اعتقال مغربيين متهمين بدعم إسلاميين متشددين وبالتخطيط على الأرجح لشن هجمات في أوروبا.

وقالت الوزارة أن أحد المتهمين اعتزم الانضمام لإرهابي «داعش» في سورية، وسافر إلى حدود البلاد مع تركيا للقاء عضو في التنظيم، حتى يحصل على تدريب قبل عودته إلى أوروبا للمشاركة في هجوم.

والرجل الآخر متهم بمساعدة الرجل الأول في محاولاته السفر إلى منطقة الحرب في سورية وبتدريبه بعد عودته إلى إسبانيا، والمتهمان من سكان مدينة مورسيا في جنوب إسبانيا ومدينة بلد الوليد بشمال البلاد.