وزارة الداخلية المصرية تضبط خلية إرهابية بمحافظة السويس

ضبطت وزارة الداخلية المصرية خلية إرهابية بمحافظة السويس خططت لأعمال تخريبية شمال سيناء خلال الفترة المقبلة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم .. ان “الأجهزة الأمنية ضبطت خلية تكفيرية بالسويس مؤلفة من عشرة أشخاص بينهم متزعمان إرهابيان هما عادل حسين أحمد محمود وعبدالرحمن الهادي والملقب /أبو مالك الكناني/ تتبنى أفكارا هدامة وتسعى إلى تنفيذ أعمال عدائية تجاه مؤسسات الدولة” مشيرا إلى انه تم العثور بحوزة أفراد الخلية على أسلحة ومبالغ مالية مسروقة من مديرية أمن السويس خلال عام 2011 .

وجاء في البيان ان العناصر الإرهابية اعترفت بمحاولتها تنفيذ أعمال عدائية تجاة مؤءسسات الدولة عبر رصدها بعض المقار الأمنية والقضائية وعددا من أفراد وضباط وسيارات الشرطة لاستهدافهم إضافة إلى وجود علاقة بين الإرهابي الهادي بالعناصر الإرهابية في شمال سيناء وتلقيه دورات تدريبية على استخدام الأسلحة وإعداد العبوات المتفجرة.

وكانت القوات المصرية قضت أمس على 9 إرهابيين خلال عملية أمنية استهدفت بؤرا إرهابية جنوب مدينة العريش شمال سيناء.