وزارة الداخلية تدعو إلى الابتعاد عن مظاهر الاحتفال غير الحضارية

دعت وزارة الداخلية المواطنين إلى الابتعاد عن المظاهر غير الحضارية مثل استخدام المفرقعات والألعاب النارية وإطلاق العيارات النارية بمناسبة عيد رأس السنة الميلادية.

وقالت الوزارة في بيان لها: وحدات قوى الأمن الداخلي ومراكز شرطة الطرق العامة في حالة جهوزية تامة لإنفاذ القوانين وتلقى الشكاوى وتلبية مختلف النداءات وتقديم المساعدة اللازمة عند الطلب حرصا على السلامة العامة.

وهنأت الوزارة المواطنين بهذه المناسبة آملة أن تمر في مناخ من البهجة والمسرة بعيدا عما يعكر صفوها.