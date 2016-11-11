وزارة الدفاع الروسية: الإرهابيون استخدموا السلاح الكيميائي في حلب

أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم وجود أدلة على استخدام الارهابيين اسلحة كيميائية ضد الجيش العربي السوري والمدنيين جنوب غرب مدينة حلب.

ونقلت وكالة “تاس” عن اللواء“إيغور كوناشينكوف المتحدث باسم الوزارة قوله: إن ضباطا من المركز العلمي التابع لقوات الحماية البيولوجية والكيميائية الروسية، حصلوا خلال عملية استطلاعية في منطقة “مشروع 1070 شقة” جنوب غرب حلب على أدلة على استعمال الإرهابيين أسلحة كيميائية ضد المدنيين والجنود السوريين.

وأضاف كوناشينكوف: إن خبراء وزارة الدفاع عثروا على بعض ذخائر المدفعية غير المنفجرة تحتوي على مواد كيميائية سامة تم إطلاقها من قبل الإرهابيين، وقد تم أخذ عينات من التربة في المنطقة التي سقطت فيها القذائف ومن بينها شظايا وأجزاء من الذخائر التي لم تنفجر وقد أظهر اختبار سريع ودقيق في مختبر متنقل ان هذه الشظايا تحتوي على غازي الكلور والفوسفور الابيض بدرجة كبيرة.

وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أكدت في بيان لها مطلع الشهر الجاري أن التنظيمات الإرهابية تستغل فترة التهدئة لتصعيد هجماتها على مدينة حلب، وقد أقدمت على استخدام قذائف تحوى غاز الكلور على اتجاه 1070 شقة وحي الحمدانية السكني في حلب ما أدى إلى حدوث 48 حالة اختناق .

وتابع المتحدث الروسي أن المزيد من الفحوص والتحاليل ستجري على الشظايا في معمل الرقابة والتحليل الكيميائي للمركز العلمي لقوات الحماية البيولوجية والكيميائية في روسيا والذي يحمل ترخيصا من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأعلن كوناشينكوف في الثالث من الشهر الجاري عن وصول خبراء روس من المركز العلمي الى مدينة حلب لأخذ العينات في المنطقة التي أعلنت الدفاع الروسية عن استخدام المسلحين للسلاح الكيميائي فيها، وقال: إن الارهابيين الذين يسعون في الأيام الاخيرة الى اختراق الطوق الخارجي للجيش السوري في حلب مهما كان الثمن استخدموا المواد السامة أكثر من مرة.

وأشار المتحدث إلى أن الخبراء مزودون بكل الوسائل التقنية الضرورية لإجراء التحليل السريع وأخذ ونقل العينات إلى روسيا.