وزارة الدفاع الروسية تستبعد وقوع عمل إرهابي في تحطم طائرة تو 154

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها تدرس 7 فرضيات لأسباب تحطم الطائرة تو 154 الروسية مشيرة إلى عدم وجود فرضية ذات أولوية لديها مستبعدة وقوع عمل إرهابي.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن الجنرال سيرغي باينيتوف رئيس هيئة أمن الرحلات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الروسية قوله في مؤتمر صحفي اليوم.. “لا توجد فرضية ذات أولوية وكان هناك أكثر من 15 فرضية في بداية الأمر وتقلص عدد الفرضيات بعد تحليل معلومات الصناديق السوداء ويبقى هناك نصف تلك الفرضيات تقريبا”.

وأشار باينيتوف إلى عدم العثور على آثار حريق أو انفجار على جثث ضحايا الحادث مستبعدا فرضية وقوع عمل إرهابي على متن الطائرة المنكوبة.

وأكد المسؤول الروسي استمرار عملية البحث في موقع الحادث لأن التحقيق يحتاج إلى أدلة جديدة للتوصل إلى استنتاجات نهائية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت الأحد الماضي فقدان الطائرة بعد دقائق على إقلاعها من مطار أدلر جنوب روسيا حيث كانت متجهة إلى سورية وتقل على متنها 84 راكبا إضافة إلى ثمانية من أفراد الطاقم ومن بين الركاب 68 موسيقيا من فرقة الكسندروف و9 صحفيين من القنوات التلفزيونية القناة الأولى وان تي في وزفيزدا.