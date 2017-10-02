وزارة الدفاع الروسية: داعش والنصرة تلقتا أضخم خسائرهما خلال الأشهر الماضية

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء ايغور كوناشينكوف : ” أن محاولات داعش الأخيرة وجماعات جبهة النصرة الإرهابية المحظورة في روسيا لشن هجوم في المناطق الغربية والشرقية لسوريا باءت بالفشل, بينما عانت المنظمات من اكبر الخسائر خلال الأشهر القليلة الماضية, كما أن هجمات المسلحين على مواقع القوات السورية في محافظات إدلب ودير الزور, تم إبطالها بنجاح بسبب دعم قوات الفضاء الروسية، في حين تم القضاء على المهاجمين وتعرضت داعش بالإضافة إلى المجموعات الإرهابية لخسائر كبيرة خلال الأشهر القليلة الماضية”.

وفي السياق نفسه أشار اللواء ايغور كوناشينكوف, إلى أن قوات الفضاء الروسية ألحقت أضرارا كبيرة بالإمكانيات القتالية للإرهابيين, مؤكدا أن الضربات الدقيقة لقوات الفضاء الروسية التي أجريت في الفترة مابين 19 و 29 أيلول أدت إلى مقتل 2،359 من ناشطي تنظيم الدولة الإسلامية وجرح ما يقرب من 2700 آخرين، منهم 16 من قادة داعش الميدانيين من مختلف الرتب وحوالي 400 من المتطرفين من روسيا ورابطة الدول المستقلة, وقد تم تدمير 67 معقلا إرهابيا ,27 دبابة , 21 قاذفة صواريخ متعددة , 149 مركبة عالية الحركة محملة بالرشاشات الثقيلة من طراز دوشك , 17 من المتفجرات اليدوية الصنع و 51 من مستودعات الذخائر. كما وتستكمل القوات السورية التي تدعمها قوات الفضاء الروسية هجومها ملحقة الهزيمة بحوالي 1500 من مقاتلي داعش الذين جاءوا من العراق إلى محافظة دير الزور السورية.

البعث ميديا || ترجمة: رشا محمد