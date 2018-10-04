وزارة الدفاع الروسية: مختبرات بيولوجية أمريكية غير شرعية في جورجيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن واشنطن أقامت مختبرات بيولوجية غير شرعية في جورجيا تجري فيها تجارب محظورة على البشر.

وأوضحت الوزارة في مؤتمر صحفي لها اليوم أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) “نشرت مختبرات بيولوجية محظورة في دول قريبة من الحدود الروسية والصينية” مشيرة إلى أن المختبرات غير شرعية وتعمل تحت غطاء مؤسسات طبية مدنية وتقوم بإجراء تجاربها على المدنيين.

وبينت الوزارة أن البنتاغون طلب عبر مؤسسات تتعامل معه أخذ عينات خلايا جذعية لمواطنين روس وقالت: إن روسيا تنظر ببالغ الخطورة لهذه الأعمال غير المسؤولة من قبل البنتاغون والتي تعد خرقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية.

ولفتت الوزارة الروسية إلى أنه يوجد في العالم أكثر من 30 مختبرا تابعا للولايات المتحدة ويجري تحديثهم دائما وتتميز بمستوى عال من الحماية البيولوجية كاشفة إن الخبراء الجورجيين مقيدو الحركة في المركز الأمريكي بجورجيا ولا يستطيعون الوصول للوثائق ولا معلومات لديهم عن التجارب.

وتشير موسكو إلى أن السلطات الأمريكية والجورجية تحاول إخفاء المحتوى الحقيقي وتوجهات أنشطة وحدة عسكرية للجيش الأمريكي تدرس الأمراض المعدية والخطرة بشكل خاص.

وكان الجانب الروسي أعرب عن قلقه إزاء إنشاء وزارة الدفاع الأمريكية مختبرات بيولوجية بحراسة مشددة على أراضي جورجيا وأوكرانيا يمكنها أن تستخدم لإنتاج أسلحة بيولوجية.