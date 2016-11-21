وزارة الدفاع.. روسيا تنشر صواريخ «ديمون» ردا على تهديد الغرب

أفاد تقرير جديد صادر عن وزارة الدفاع أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر على الفور بنشر صواريخ «ديمون» الأكثر رعبا.

الصاروخ «ديمون» لديه قدرات وقوة تدميرية، ويعتبر الكثيرون أنه تم إنشاؤه باستخدام “تكنولوجيا قديمة” اكتشفت مؤخرا.

وتحدث قائد قوات الصواريخ والمدفعية للقوات المسلحة، الفريق ميخائيل” ماتفييسكي، قائلا إن هذه الصواريخ مبنية على مبادئ فيزيائية جديدة.

ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من أن التقرير لم يذكر أي تفاصيل عن عملية التصميم وإنشاء منظومة صواريخ “ديمون”، إلا أنه ذكر أن العمل على هذا المشروع بدأ في العام الماضي في مجمع سري للغاية يقع على قمة جبل يامنتاو في جبال الأورال.

وجاءت أوامر الرئيس بوتين بالنشر الفوري لأنظمة صواريخ “ديمون”، ردا على إرسال الولايات المتحدة الأسلحة إلى أوروبا في الأسبوع الماضي.