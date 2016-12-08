وزارة الزراعة: أكثر من «19» ألف مستفيدة من صندوق التنمية الريفية

كشفت مديرة تنمية المرأة الريفية في وزارة الزراعة رائدة أيوب أن عدد المستفيدات من صندوق التنمية الريفية وصل إلى 19828 مستفيدة في 449 قرية موزعة في جميع المحافظات.

وبينت أيوب أن قيمة القروض التي قدمها صندوق التنمية الريفية هي 900 مليون ليرة سورية وتم إعادة اقراضها لثلاث دورات متوالية بسبب نجاح المشاريع وارتفاع نسبة السداد لافتة إلى أن قيمة القرض الواحد تتراوح بين 10 آلاف إلى 200 ألف قابل للزيادة في حال نجاح المشروع.

وأضافت إن هناك نوعين للقروض قروض تمنح لتربية الحيوانات كالأبقار والأغنام والماعز والنحل وقروض تمنح لتنفيذ مشاريع ريفية صغيرة خدمية وحرفية كالصناعات الغذائية والصناعات الحرفية الريفية التقليدية والمشاريع الخدمية الصغيرة.

وأشارت أيوب إلى أنه لدى المديرية أيضا برامج منح مجانية بالتعاون مع المنظمات الدولية تعطي المرأة بذارا واعلافا ودواجن وأدوية بيطرية ومستلزمات بناء بيت بلاستيكي لتساعدها في تأسيس مشروع مولد للدخل تتمكن من خلاله من تحسين وضعها الاقتصادي والاجتماعي، لافتة إلى أن عدد الاسر التي استهدفها هذا البرنامج خلال العام الحالي وصلت إلى 59030 منحة وهذه المنح هي بذار القمح وبذار الخضار للزراعات الاسرية وأعلاف وأغنام.

ولفتت أيوب إلى أن مديرية تنمية المرأة الريفية تسعى خلال المرحلة المقبلة لتوسيع خطة برنامج الزراعات الأسرية سنويا وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي كما تسعى لزيادة عدد المنح الانتاجية لكي يتناسب مع الاحتياج الفعلي والكبير.