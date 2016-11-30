وزارة الزراعة تعلن أسماء المقبولين للاشتراك في مسابقتها

أعلنت وزارة الزراعة اليوم أسماء المقبولين للاشتراك في المسابقة العامة التي أعلنتها بداية الشهر الماضي.

وحددت الوزارة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه موعد الامتحان التحريري للمعاهد التقانية التي تضم المعهد التقاني البيطري والإحصائي والتجاري المصرفي والمعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية والمعهد التقاني للحاسوب يوم السبت 24-12-2016 أما بالنسبة للثانويات المهنية الزراعية والتجارية فيكون يوم الأحد 25-12-2016 الساعة التاسعة والنصف صباحا في ثانوية الشهيد نور فاطر طريز في البرامكة بجوار وزارة الزراعة.

أما بالنسبة للفئة الرابعة بصفة سائق والفئة الخامسة بصفة حراس ومستخدمين فقد تم تحديد يوم السبت 31-12-2016 للاشتراك بالاختبار في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا في ثانوية الشهيد نور فاطر طريز.

وكانت وزارة الزراعة أعلنت في الرابع من الشهر الماضي عن مسابقة لتعيين 230 عاملا من الفئات الثانية والرابعة والخامسة تتضمن تعيين 150 عاملا من الفئة الثانية لدى مديريات ومكاتب الإدارة المركزية منهم 20 من حملة شهادة المعهد البيطري و14 من حملة شهادة المعهد التقاني الإحصائي و30 من المعهد التقاني التجاري والمصرفي والتقاني للعلوم المالية والمصرفية و20 من حملة شهادة المعهد التقاني للحاسوب و48 عاملا من حملة شهادة الثانوية الزراعية و18 عاملا من حملة شهادة الثانوية التجارية.

كما تتضمن المسابقة تعيين 20 عاملا من الفئة الرابعة بوظيفة سائقين لدى مديرية الهندسة والنقل من حملة شهادة التعليم الأساسي أو ما يعادلها مع شهادة السوق العامة و 60 عاملا من الفئة الخامسة منهم 30 حارسا و30 مستخدما لدى مديريات ومكاتب الإدارة المركزية.

وبينت الوزارة أن 50 بالمئة من الشواغر مخصصة لذوي الشهداء ولذوي المصابين بحالة العجز التام من الفئات المذكورة.