وزارة السياحة تبحث آفاق التعاون مع شبكة الآغا خان

بحث وزير السياحة المهندس بشر يازجي مع محمد سيفو الممثل المقيم للتنمية في شبكة الآغا خان بدمشق والدكتور علي اسماعيل المدير القانوني للشبكة سبل تطوير آفاق التعاون بين الجانبين وخاصة في مجال التدريب السياحي والفندقي والمشاريع السياحية المتعاقد عليها والإجراءات المتخذة بشأنها.

كما تطرق الجانبان خلال اللقاء إلى الفعاليات المشتركة وخاصة ما يتعلق بالتنمية المستدامة، حيث لفت يازجي إلى جهود المؤسسة ولا سيما المعرض الذي أقيم في مدينة تورنتو بكندا بمتحف الآغا خان وما حققه من نتائج.

وافتتح معرض “سورية تاريخ حي” في متحف الآغا خان بمدينة تورنتو الكندية في الـ 15 من الشهر الجاري ويستمر حتى 26 شباط من العام المقبل ويضم 48 عملا فنيا من بينها قطع تعود إلى القرنين التاسع والسادس عشر كما يشارك فيه ستة فنانين سوريين بأعمال معاصرة تظهر تواصل التقاليد الفنية والثقافية السورية على مر الزمان.