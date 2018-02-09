وزارة السياحة تصدق على عقد استثمار مطعم بقين

صدقت وزارة السياحة على عقد استثمار مشروع مطعم بقين في ريف دمشق الموقع بين مجلس بلدية بقين والمستثمر وذلك لتوظيف استثمار المبنى القائم وإعادة تأهيله كمطعم من سوية نجمتين.

وأوضحت وزارة السياحة في بيان لها أن مشروع مطعم بقين في ريف دمشق من نتائج ملتقى الاستثمار السوري الأول 2017 وسيشهد المشروع انطلاقة جديدة بعد إعادة تأهيله.

وأشارت الوزارة إلى أن مدة الاستثمار 10 سنوات والتنفيذ 12 شهراً حيث يتضمن المشروع مطعماً من سوية نجمتين مع فعاليات ترفيهية متممة وصالتين شتوية وصيفية ومسرحاً مكشوفاً مع منصة وخدمات أخرى.