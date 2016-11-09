وزارة السياحة تُقيّم واقع التشغيل في الفنادق وتعمل على تطويره

ترأس المهندس بشر رياض يازجي وزير السياحة اجتماعا للجنة الإشراف على الفنادق العائدة للوزارة، وذلك للبحث في واقع النتائج التشغيلية، بهدف الارتقاء في الخدمات الفندقية وآلية رفع العائدات.

وتناول الاجتماع “بحسب مصادر في الوزارة” مناقشة عدة محاور أهمها سياسة تسعير الخدمات المقدمة بما يتناسب مع المواسم ومستلزمات التشغيل وحوامل الطاقة، بالإضافة إلى استعدادات الفنادق لاستقبال الموسم الشتوي وإطلاق المطاعم الشتوية، تقييم عمل الموارد البشرية ورؤساء الأقسام للتأكد من مستوى الأداء وفق المعايير الفندقية وسويتها.

كما تم التطرق بالحديث حول نقاط الضعف التي كانت في الموسم الصيفي الماضي للعمل عليها وتلافيها والبدء منذ الآن باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل المرافق والفعاليات غير المستثمرة، بما يحقق الجدوى الاقتصادية المطلوبة.

وخلال الاجتماع وجه الوزير بعقد اجتماعات دورية خاصة بكل فندق على حده يتم من خلاله الوقوف على تفاصيل السياسات التشغيلية ومستوى أداء الوضع الإداري والفني، مشدداً على تحديد المعوقات والعراقيل واقتراح حلول مناسبة لتطوير الأداء الفندقي وتحسين النتائج.

البعث ميديا- خاص