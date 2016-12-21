وزارة الصحة: تأشير فواتير المواد الأولية المستوردة لتصنيع الدواء مرتبط بشهادة المنشأ

أكدت معاونة مدير الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة الدكتورة ندى دار يونس ان استيراد المواد الأولية والصيدلانية يكون عن طريق المديرية حيث تخضعها للرقابة في مخابر مديرية الرقابة الدوائية لتحليل هذه المواد والتأكد من فعاليتها ومدة صلاحيتها.

وبينت دار يونس في الندوة الأسبوعية لغرفة تجارة دمشق ان المديرية تقوم بتأشير الفواتير الأولية للمواد المستوردة شريطة أن ترفق بشهادة منشأ صادرة عن غرفة الصناعة والتجارة في بلد المنشأ وأن تكون مطابقة للمواصفات القياسية العالمية بحيث تضبط المديرية دخول مواد أولية فعالة وآمنة لصناعة الدواء.مشيرة أن استيراد المواد الكيمياوية الصيدلانية مشروط بأن يكون المعمل أو المستودع الدوائي مرخصا ومسجلا في وزارة الصحة وكذلك المستحضر الدوائي المستهدف على أن يتم استيراد المواد الأولية عن طريق شركة مرخصة.