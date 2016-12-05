وزارة الصحة تؤكد استعدادها لفصل الشتاء

تزداد الشكوى خلال فصل الشتاء من أمراض الكريب والرشح والتهاب البلعوم والقصبات وذات الرئة، وفيما يوصي الأطباء بإجراءات بسيطة للوقاية تؤكد وزارة الصحة توفر العلاج المجاني في مراكزها واللقاح للفئات عالية الخطورة.

مدير الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة الدكتور أحمد ضميرية أكد أن الوزارة اتخذت اجراءات عدة لمكافحة هذه الأمراض أولها التوعية الصحية عن طرق الوقاية عبر وسائل الاعلام المختلفة، وتوفير الادوية العلاجية النوعية مجانا في المراكز الصحية.

وأضاف ضميرية أن الوزارة وفرت أيضا لقاح الكريب للفئات عالية الخطورة، مثل الكهول المصابين بأمراض مزمنة ومنقصة للمناعة والقاطنين في مركز الإقامة المؤقتة، اضافة للقاحات الأمراض المنتقلة بالطرق التنفسية كالسل والحصبة والحصبة الألمانية والنكاف والسعال الديكي والدفتريا، لافتا إلى توفير أماكن خاصة في المشافي لعزل وتدبير حالات الانتان التنفسي الحاد الوخيم مزودة بتجهيزات مناسبة وكادر طبي مدرب.

وتنجم الأمراض المنقولة بالطريق التنفسي حسب الدكتور ضميرية عن عوامل ممرضة فيروسية وجرثومية وتحدث العدوى بها عبر التعرض للافرازات التنفسية الناجمة عن سعال وعطاس شخص مريض أو حامل للعامل الممرض أو لمس أشياء ملوثة به ثم وضع اليد على الأنف أو الفم أو العين.

وللوقاية منها يوصي الدكتور ضميرية باستعمال المنديل أثناء السعال والعطاس ورميه مباشرة في سلة المهملات والغسل المتكرر للأيدي بالماء والصابون قبل تناول الطعام وبعد الخروج من المرحاض وللأم بعد رعايتها للطفل الرضيع ومراجعة أقرب طبيب أو مؤسسة صحية لتلقي العلاج المناسب وعدم شراء الادوية من الصيدليات دون وصفة طبية.

ويفضل الدكتور ضميرية الامتناع عن العناق أو التقبيل أو المصافحة تحية للآخرين خاصة اذا ظهرت أعراض المرض على الشخص مع الراحة في المنزل عند ظهور اعراض المرض وعدم الذهاب الى المدرسة او العمل او الاماكن المزدحمة تجنبا لعدوى الاخرين وارتداء كمامة عند رعاية المريض.