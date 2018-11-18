وزارة الصحة تخدم 284 ألف مريض مزمن مجاناً

كشفت مديرة الأمراض السارية والمزمنة الدكتورة هزار فرعون أن وزارة الصحة توفر علاجاً وأدوية مجانية لنحو 284 ألف مريض مزمن.

وتغطي وزارة الصحة تكاليف 10 أمراض مزمنة هي “القلبية الوعائية” و “الصدرية أي الربو والداء الرئوي الإنسدادي” و”التصلب اللويحي” و”زرع الكلية” و”الناعور” و”التلاسيميا” و”عوز هرمون النمو والبلوغ المبكر” و”السكري” و”السرطان” فضلاً عن “الأمراض المناعية المفصلية والهضمية والجلدية”.

ويتصدر المرضى المزمنين مرضى السكري ثم السرطان والقلبية حسب فرعون التي أوضحت خلال مشاركتها في مؤتمر الرابطة السورية لأطباء الصحة العامة وطب المجتمع أن مهام المديرية تتمثل بوضع وتنفيذ برامج صحية وقائية وعلاجية للأمراض المزمنة وترصد واقعها وتدريب العاملين الصحيين على تدبيرها ونشر التوعية بسبل الوقاية منها وتوفير البيانات والإحصائيات المتعلقة بالمرضى.

ولفتت مسؤولة الأمراض السارية والمزمنة إلى أن هدف الوزارة حتى عام 2025 خفض الوفيات الناجمة عن الأمراض المزمنة وتحسين استجابة النظم الصحية ومستوى التغطية بالأدوية والعلاج وخفض عوامل الخطورة.

وأكدت فرعون أن المديرية تواصل أتمتة برامج الأمراض المزمنة لضبط أعداد المرضى ومنع ازدواجية تقديم الخدمة وصرف الأدوية.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق إعداد بطاقات تعريفية وشخصية للمرضى المزمنين المسجلين فيها حيث توثق البطاقة البيانات المتعلقة بهم ومراحل علاجهم والأدوية المصروفة لهم فيما تحمل الهوية معلومات أساسية عن المريض مع إشارة واضحة لمرضه لتساعد أي فريق طبي للتعامل معه في حال تعرضه لحادث أو أي طارئ.