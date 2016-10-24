وزارة الصحة ترسل «10» أطنان من الأدوية الى الحسكة

وصلت إلى مطار مدينة القامشلي في محافظة الحسكة أمس 10أطنان من الأدوية مقدمة من وزارة الصحة.

وذكر رئيس مجلس فرع نقابة الصيادلة بالحسكة الدكتور اسماعيل حسين أنه سيتم إيداع الكميات الواصلة في مستودعات الأدوية بالحسكة لتقوم بدورها بتوزيعها على 450 صيدلية في جميع أنحاء المحافظة.

وأضاف حسين: أن هذه الكمية تشكل الدفعة الثانية من الأدوية التي استلمتها المحافظة، حيث تم منذ يومين استلام10أطنان ضمن الدفعة الأولى، ومن المقرر أن تصل خلال الأسبوع الجاري دفعات أخرى لتصل الكميات الواردة إلى نحو يتراوح بين 80 و 100طن شهريا، لضمان توفير الأدوية في المستودعات المرخصة والصيدليات وعدم فقدانها أو ارتفاع أسعارها في السوق المحلية.

بدوره أشار مدير عام الهيئة العامة لمشفى القامشلي الوطني الدكتور عمر العاكوب إلى أن الهيئة استلمت 1.5 طن من الأدوية الإسعافية والمستلزمات الطبية مقدمة من وزارة الصحة.

ويوجد في محافظة الحسكة 45 من المستودعات المرخصة لبيع وتوزيع الأدوية منها 32 في مدينة القامشلي و13في مدينة الحسكة.