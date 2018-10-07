وزارة الصحة تطلق حملة تلقيح وطنية ضد شلل الأطفال حتى الخميس القادم

أطلقت وزارة الصحة اليوم حملة تلقيح وطنية جديدة ضد شلل الأطفال وتستهدف حتى الـ 11 من تشرين الأول الجاري جميع الأطفال دون سن الخامسة بغض النظر عن لقاحاتهم السابقة.

وأعلنت الوزارة في وقت سابق اتخاذ كل الاستعدادات الفنية واللوجستية لضمان نجاح الحملة في الوصول إلى 2.97 مليون طفل في مختلف المحافظات عبر المراكز الصحية والفرق الجوالة وضمن رياض الأطفال ومراكز الإقامة المؤقتة.

وتنفذ الحملة وفق إعلان الوزارة عبر المراكز الصحية القائمة و1500 فريق جوال ويشارك فيها نحو 9500 عامل صحي مدرب ومؤهل.

والحملة الوطنية هي الثانية خلال العام الجاري حيث نفذت الأولى في آذار الماضي وتأتي ضمن سلسلة أطلقتها وزارة الصحة عام 2013 حين سجلت عدة إصابات شلل أطفال بالفيروس البري باكستاني المنشأ والذي حملته المجموعات الإرهابية المسلحة إلى سورية بعد إعلانها خالية من المرض منذ عام 1995.

ونجحت وزارة الصحة بالحملات المتواصلة في قطع سراية الفيروس ولم يبلغ عن أي حالة جديدة منذ بداية عام 2014 لكن عاد المرض بإصابات محدودة في حزيران الماضي حيث أعلنت المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال في الثامن منه تسجيل حالات مؤكدة بشلل الأطفال الفيروس المتحور في دير الزور.