وزارة الصحة: وضعنا برامج كفيلة بإعادة بناء المنظومة الصحية في حلب

أكد وزير الصحة الدكتور نزار يازجي أن الوزارة وضعت الخطط والبرامج الكفيلة بإعادة بناء ما دمره الإرهاب في حلب من مرافق ومشاف وغيرها من المنظومة الصحية.

وخلال زيارته اليوم لمشفيي العيون والأطفال في حي قاضي عسكر بمدينة حلب واطلاعه على حجم الدمار والخراب الذي تعرضا له جراء الإرهاب أوضح وزير الصحة أن الإرهاب الممنهج الذي طال المرافق الصحية والمشافي في حلب “لن يثنينا عن إعادة بناء المنظومة الصحية من أجل خدمة أهلنا في هذه المناطق وأن البداية ستكون من مشفى العيون لإعادة بناء المنظومة وتجهيزها بأفضل وأحدث المعدات الطبية ليتبعها إعادة بناء جميع المشافي والمراكز الصحية والنقاط الطبية التي طالها الإرهاب”.

كما زار الوزير مدرسة التمريض في حلب واطلع على سير العملية التدريسية النظرية والعملية مؤكدا ضرورة الإرتقاء بهذا المرفق الصحي المهم الذي يشكل رديفا مهما للنهوض بالواقع الصحي.

شارك في الجولة مدير صحة حلب الدكتور زياد حاج طه وعدد من المعنيين بالشأن الصحي في المحافظة.