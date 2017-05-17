وزارة الصحة ومنظمة ميرسي ماليزيا تبحثان إمكانيات الدعم الطبي والدوائي للشعب السوري

بحث وزير الصحة الدكتور نزار يازجي مع وفد من منظمة ميرسي ماليزيا واقع القطاع الصحي في سورية وإمكانيات المساعدة والدعم في مجالات تأمين بعض الاصناف الدوائية والتجهيزات الطبية وترميم المؤسسات الصحية المتضررة.

وأكد الوزير يازجي استمرار توفير الخدمات الطبية العلاجية والوقائية مجانا لجميع المواطنين رغم تحديات الظروف الراهنة المتمثلة بخروج عشرات المؤسسات الصحية من الخدمة جراء الاعتداءات الإرهابية عليها والإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري والتي تحرم المواطنين من بعض الأصناف الدوائية والأجهزة الطبية .

ودعا وزير الصحة الوفد إلى المساهمة بدعم مطلب الشعب السوري في رفع الحصار الاقتصادي عنهم والذي يؤثر سلبا على القطاع الصحي. مثمنا زيارته ودعم ماليزيا لسورية في مختلف المجالات.

بدوره أوضح رئيس الوفد ومدير التخطيط الاستراتيجي في المنظمة نور عزام أبو سماح أن هدف الزيارة الاطلاع على الواقع الصحي في سورية وتقييم الاحتياجات ودراسة إمكانيات المساعدة.

وبين أبو سماح ان المنظمة تهتم بالمجالات الصحية وتقدم في أوقات الأزمات والطوارئ مساعدات متنوعة للدول كتأمين الدواء والتجهيزات الطبية وفي مرحلة اعادة الاعمار كترميم وتأهيل المؤسسات الصحية المتضررة.

وعقب اللقاء زار الوفد مركز إعادة التأهيل والأطراف الصناعية في مجمع ابن النفيس ومشفى الهلال الاحمر في دمشق. حيث اطلع على الخدمات المقدمة فيهما والصعوبات التي تواجه توفيرها والاحتياجات اللازمة لتحسينها.

ومن مركز إعادة التأهيل استعرضت مديرته الدكتورة رفيف ضحية الخدمات التي يقدمها المركز وتتضمن جلسات اعادة تأهيل للأطفال ذوي الإعاقة وتصنيع الاطراف الصناعية. مشيرة إلى معاناة المركز من الضغط الكبير مع تزايد الطلب على الخدمات جراء الحرب ونقص في بعض التجهيزات والمواد والحاجة إلى الدعم المادي لاستكمال مشروع التوسعة الذي توقف نتيجة الظروف الراهنة.

ومن الهيئة العامة لمشفى الهلال بين مديره الدكتور ماهر حداد أن المشفى يستقبل المراجعين عبر العيادات الخارجية وأقسام الإسعاف ويجري نحو 20 عملية جراحية عامة وتخصصية يوميا ويقدم خدمات عامة ونوعية كعلاج اللاشمانيا وجلسات غسيل الكلية.

وعن الزيارة أوضح رئيس قافلة أهل الخير رشاد الباز والمرافق للوفد أن منظمة ميرسي تعمل في عدة دول ولا سيما التي تشهد أزمات وكوارث حيث توفر دعما فوريا أو بعيد المدى عبر مشاريع استراتيجية مبينا أن الوفد وصل سورية منذ يومين لامتلاك صورة اوضح عن الوضع فيها وبحث سبل المساعدة.

ومنظمة ميرسي ماليزيا بدأت العمل عام 1999 وتمتلك اليوم 500 عضو و5 آلاف متطوع وهدفها الأساسي توفير مساعدات طبية وإنسانية للجميع.