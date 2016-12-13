وزارة الصناعة تقرر إعادة هيكلة إدارتها ونظامها الداخلي

أصدر وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو قرارا شكل بموجبه فريق عمل لدراسة الهيكل الإداري والنظام الداخلي للإدارة المركزية بالوزارة بهدف تطوير الهيكلية الإدارية والتنظيمية بما يستجيب للمهام الملقاة على عاتق الوزارة وتفعيل دورها بالشكل المطلوب وذلك في إطار خطة التنمية الإدارية الخاصة بالوزارة.

وحدد القرار مهمة فريق العمل في دراسة تعديل وتطوير الهيكل الإداري والنظام الداخلي في الوزارة والإدارة المركزية فيها حيث يرأس الفريق معاون الوزير الدكتور المهندس جمال العمر وعضوية مستشارة الوزير فدوى محمود ومدير الجاهزية علي يوسف ومدير الشؤون الإدارية ملهم قاسم ومدير التنمية الإدارية فراس اللولو.