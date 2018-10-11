وزارة العدل تعلن أسماء الناجحين في الاختبار الذي أجرته أيلول الماضي

أعلنت وزارة العدل أسماء الناجحين في الاختبار الذي أعلنت عنه في أيلول الماضي لتعيين عدد من المواطنين من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة من حملة شهادة التعليم الأساسي أو ما يعادلها للعمل لديها في عدد من العدليات بالمحافظات.

وأوضحت الوزارة في إعلان لها أنه يتعين على الناجحين التقدم بالأوراق الثبوتية اللازمة للتعيين إلى مديرية الموارد البشرية في مبنى وزارة العدل من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الثانية ظهرا، وذلك خلال مهلة أقصاها شهر اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.

ولفتت الوزارة إلى أنه يمكن الاطلاع على أسماء الناجحين من خلال صفحتها على الفيسبوك أو موقع الصحيفة القانونية الالكترونية لها.