وزارة العدل.. ندوة حول السيادة السورية في مواجهة جرائم “التحالف الأميركي”

تقيم وزارة العدل بالتعاون مع وزارتي الإعلام والثقافة يوم غد الأحد الندوة البحثية القانونية الدولية الإستراتيجية بعنوان “السيادة الوطنية السورية بمواجهة جرائم التحالف الدولي الأميركي ومسؤولية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لتطبيق القانون الدولي الإنساني”.

ويناقش المشاركون بالندوة التي تقام على مدرج وزارة العدل محاور تتعلق بالدور الذي تلعبه الولايات المتحدة وتركيا وفرنسا بالمنطقة والتحالف مع دول الخليج والكيان الصهيوني ومسؤولية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي المنحازة للتنظيمات الإرهابية.

وتتضمن الندوة موضوعات خاصة بدور المنظمات الدولية ومجلس الأمن الدولي تجاه الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري إضافة إلى كيفية مقاضاة الدول والأشخاص المتورطين في سفك الدم السوري أمام المحاكم الوطنية السورية.

وتأتي الندوة في إطار التحضير لمؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب ويشارك فيها عدد من الباحثين القانونيين وممثلي الاتحادات والمنظمات الشعبية والأحزاب الوطنية.