وزارة العدل: يمكن لذوي الشهداء تقديم الوثائق لرفع دعاوى ضد الجناة

أهابت وزارة العدل بذوي الشهداء والجرحى من العسكريين وقوى الأمن الداخلي والمدنيين على خلفية الاعتداءات الإرهابية على ريف اللاذقية الشمالي وقرية خطاب في محافظة حماة وسجن حلب المركزي في محافظة حلب ممن يرغبون برفع دعاوى قضائية ضد الجناة التقدم بالوثائق اللازمة إلى الوزارة.

وحدد وزير العدل الدكتور نجم الأحمد في بلاغ نهاية الدوام الرسمي من يوم الأحد الواقع في الـ26 من آذار القادم موعدا أقصى للتقدم بالوثائق اللازمة لرفع الدعاوى على الصعد الدولية والإقليمية والمحلية ضد الجناة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، لافتا إلى أن رفع الدعاوى معفى من الرسوم والنفقات والتأمينات القضائية وأتعاب المحاماة في أي مرحلة من المراحل المتعلقة بالدعاوى التي سترفع.

وبين البلاغ الأوراق المطلوبة مثل وثائق الاستشهاد والجهة المدعية والمدعى عليها ومقدار التعويضات المطالب بها وبيان أسماء الشهود وكل ما يمكن أن يسهم في إثبات الجرم الواقع من الجناة وأي وثيقة أخرى مفيدة قضائيا.

وكانت وزارة العدل أهابت في نهاية العام الماضي بذوي الشهداء والجرحى جراء عدوان التحالف الأمريكي على أحد مواقع الجيش بدير الزور الراغبين برفع دعاوى قضائية التقدم بالوثائق المطلوبة.