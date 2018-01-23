وزارة النقل: الغاء العمل بدائرتي قطنا والقطيفة

أعادت وزارة النقل فتح دائرتي النقل في الكسوة والنبك والغت العمل بدائرتي قطنا والقطيفة وذلك نظراً لقلة عدد المعاملات المنفذة ضمنهما.

وأوضحت الوزارة في بيان أصدرته اليوم ان “عدد الأضابير المنجزة يومياً في قطنا لا يتجاوز ثلاث أو أربع معاملات وأن الدارات الإلكترونية في الدائرة مأجورة وغير منتجة بالشكل الأمثل ما دعا الوزارة للاستفادة من الكادر الموجود بشكل أفضل من خلال إغلاق هذه الدائرة وإعادة فتح دائرة النقل الفرعية في الكسوة القريبة جغرافيا من قطنا ونقل العاملين إليها”.

وجاء في بيان الوزارة أن “دائرة الكسوة تخدم عددا أكبر من المواطنين بسبب الكثافة السكانية وأن البناء المستخدم في الكسوة تم تقديمه من البلدية كبناء بديل عن البناء المدمر نتيجة الظروف الراهنة”.

ووفق البيان أغلقت الوزارة دائرة النقل الفرعية في القطيفة وأعادت فتح دائرة النقل في منطقة النبك بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها وذلك لتخفيف الأعباء المادية وتخديم جميع المواطنين في منطقة القلمون.