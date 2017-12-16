وزارة النقل تنفذ أعمال صيانة لمدخل دمشق الشمالي

بدأت اليوم وزارة النقل أعمال صيانة وتأهيل مدخل العاصمة دمشق الشمالي من عقدة حي جنود الأسد حتى عقدة الشام الجديدة بطول 5ر5 كيلومترات وعرض 12 الى 18 مترا.

وفي تصريح لـ سانا أكد وزير النقل المهندس علي حمود خلال وجوده في موقع العمل أن المشروع يكتسب أهمية حيوية كونه مدخلا أساسيا لمدينة دمشق و”يعاني من سوء الحالة الفنية” مبينا أن أعمال الصيانة تأتي بعد توجيهات من رئاسة مجلس الوزراء بأن تقوم وزارة النقل بتنفيذ الصيانة وأعمال التأهيل المطلوبة .

ولفت المهندس حمود إلى أن الوزارة نجحت في تنفيذ مشاريع طرقية مشابهة وبأعلى معايير السلامة المرورية مبينا ان المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية تشرف على تنفيذ الأعمال وان الجهة المتعهدة هي مؤسسة تنفيذ الانشاءات العسكرية مشيرا الى ان وزارة النقل تولت بدورها أعمال إعادة تأهيل الطريق بشكل كامل نظرا لأهميته لحركة الدخول الى مدينة دمشق والخروج منها .

واكد المهندس حمود على تقديم كل اشكال الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاز الطريق بأفضل المواصفات الفنية المطلوبة وبفترة زمنية قياسية مشيرا إلى ضرورة عدم وجود فواصل طولية وعرضية ومطبات وأي تجمع للمياه واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لإنجاز الطريق لتباشر بعدها هندسة المرور بأعمالها بما في ذلك الدهان الطرقي ووضع الاشارات والشاخصات والشارات المرورية والعواكس والمحددات الطرقية.