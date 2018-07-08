وزارة النقل ” خلية نحل” لاعادة الطريق الدولي دمشق الاردن للخدمة

بعد تحرير معبر نصيب الحدودي على يد بواسل جيشنا العربي السوري ، خطة متكاملة وضعتها وزارة النقل لاعادة تاهيل الطريق الدولي الذي يربط العاصمة دمشق بالمنطقة الجنوبية ومنها الى الحدود الاردنية، بحيث باشرت ورشات الوزارة اعادة تاهيل الطريقن وبين وزير النقل في تصريح خاص بانه سيتم وضع المعابر والجسور الموجودة على الطريق باقرب وقت في الخدمة بالتوازي مع عمل وحدات الهندسة في تفكيك العبوات الناسفة ومخلفات الارهايين ، ويشير حمود الى أن تعرض لتخريبات وأضرار بالغة نتيجة التدمير الممهنج الذي مارسته الجماعات الارهابية المسلحة على مدى السنوات الماضية ، منوها الى ان اعمل مستمر على مدار الساعة لترميم واصلاح التخريبات عبر شركات الوزارة من مواصلات طرقية وانشاءات عسكرية وطرق وجسور

البعث ميديا – ميس خليل