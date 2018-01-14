وزارة خارجية جنوب أفريقيا: تصريح ترامب  “فج ومهين”

أكدت وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا أن تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول الدول التي يأتي منها المهاجرون “فج ومهين”.

وكان ترامب وصف قبل أيام دولا أفريقية ومن أمريكا اللاتينية يأتى منها مهاجرون الى الولايات المتحدة بأنها “حثالة”.

ونقلت وكالة رويترز عن الوزارة قولها في بيان اليوم إن “العلاقات بين جنوب أفريقيا وبقية دول أفريقيا مع الولايات المتحدة الأميركية يجب أن تستند إلى الاحترام المتبادل والتفاهم” مشيرة إلى أنها ستطلب من القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية غدا أن يفسر تصريحات ترامب.

وبينت أن نفي ترامب لتصريحه فيما بعد ليس قاطعا.