وزارة “للانتحار” في بريطانيا!

وفقاً لموقع قناة “أي – تي في” البريطانية، قررت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، أمس الأربعاء، استحداث وزارة جديدة باسم “وزارة منع الانتحار” وأسندتها إلى وزيرة الصحة جاكي دويل برايس، في محاولة لخفض حالات الانتحار في البلاد.

وتزامن هذا التعيين مع الاحتفال باليوم العالمي للصحة العقلية، حيث يعقد وزراء الصحة النفسية لليوم الثاني في لندن قمتهم العالمية بمشاركة 50 دولة، وتقود ماي جاكي دويل برايس المنصب الجديد.

وتعهدت ماي أيضا، بتقديم 1.8 مليون جنيه إسترليني (2.4 مليون دولار) طوال السنوات الأربع المقبلة، لضمان استمرار عمل جمعية ساماريتانس الخيرية لتقديم خط ساخن مجاني للإرشاد.

وبحسب صحيفة “مترو” البريطانية فإن نحو 4500 شخص ينتحرون كل عام في بريطانيا، وأن الانتحار هو السبب الرئيسي لوفاة الرجال الذين تقل أعمارهم عن 45 عاما.