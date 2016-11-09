وزعت 30 ألف لوح صبار لزيادة المراعي ..الزراعة تخطط لغرس 65 هكتارا بالشجيرات الرعوية

بين مدير مشروع تطوير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة الدكتور رامي العلي أن المشروع يخطط لزراعة 65 هكتارا من الشجيرات الرعوية للموسم الزراعي 2016- 2017.

واوضح العلي ان عدد الحقول الإرشادية المنفذة حتى تاريخه وصل الى 188 حقلاً زرع فيها الشعير والشجيرات الرعوية على خطوط “الروثة والرغل الأمريكي والمحلي” في 32 قرية بمحافظات ريف دمشق وحمص وحماة والسويداء ، منوهاً بأن هذه التقنية تعتمد على مبدأ التكامل بين الشعير والشجيرات الرعوية للحصول على أعلاف ذات نوعية جيدة إضافة على فوائد كثيرة يحققها تطبيق هذه التقنية مثل تخفيف انجراف التربة وزيادة المادة العضوية فيها وزيادة إنتاجية الشعير المزروع بين الشجيرات على الشعير المزروع خارجها.

وقال العلي إن “المشروع بدأ بنشر زراعة شجيرات الفصة الشجيرية وأحد أصناف السيسبان الشجيري المعمر في حيازات المربين ضمن منطقتي الاستقرار 1 و 2 كأحد البدائل العلفية ذات القيمة الغذائية العالية بعد أن تم إكثارها في المشاتل الإسعافية التي قام المشروع بتأسيسها

وأكد العلي أنه تم تأسيس حقول الأمهات والإكثار لتأمين البذار اللازمة لعمليات تشتيل الغراس الرعوية في المشاتل وتأمين ألواح الصبار الأملس لتنفيذ الخطط الزراعية، مشيرا إلى انه تم توزيع 30 ألف لوح صبار أملس زرعت في حيازات 452 مربيا ضمن 69 قرية مستهدفة في محافظات السويداء والقنيطرة وريف دمشق وحمص وحماة وطرطوس واللاذقية ومنطقة الغاب.