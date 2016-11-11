وزيرا الخارجية الإيراني والتشيكي يؤكدان ضرورة التصدي للتهديدات التي يمثلها الإرهابيون في سورية

أكد وزير الخارجية التشيكي لوبومير زاؤراليك أن هزيمة تنظيم “داعش” الإرهابي وغيره من المجموعات الإرهابية أمر ضروري لتحقيق الاستقرار في سورية مشددا على ضرورة المحافظة على “وحدة الأراضي السورية والطابع العلماني لسورية”.

وأشار زاؤراليك في تصريح له بعد محادثاته في براغ اليوم مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف إلى أنه توافق مع ظريف في الرأي على ضرورة التصدي للتهديدات التي تمثلها المجموعات الإرهابية الموجودة في سورية داعيا إلى “التعاون مع ايران في الكفاح ضد تنظيم “داعش” الإرهابي”.

وأعرب وزير الخارجية التشيكي عن قناعته بأن الولايات المتحدة لن تتراجع تحت إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إيران بشأن برنامجها النووي محذرا من أن عدم تنفيذ الاتفاق سيعكر استقرار منطقة الشرق الأوسط كلها.

من جهته أعرب ظريف عن استعداد ايران لتنفيذ الاتفاق في حال تنفيذه أيضا من قبل الطرف الآخر واصفا إياه بأنه اتفاق جيد ومن مصلحة الجميع الالتزام به.